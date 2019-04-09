Астана, 9 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Около 12 тыс. квартир планируется выделить в 2019 году многодетным и малоимущим семьям в Казахстане, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев, сообщает 9 апреля агентство «КазТАГ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По его словам, многодетным и малоимущим семьям выделят 6 тыс. квартир, еще 6 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия за счет займов «Жилстройсбербанка».

Сапарбаев напомнил, что в ближайшие семь лет этим категориям семей будет выделено около 40 тыс. арендных квартир, в том числе за счет льготных займов «Жилстройсбербанка» — 18 тыс. квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что на строительство арендного жилья для многодетных семей в Казахстане в течение семи лет будут выделять по 50 млрд тенге ($133 млн) ежегодно.

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