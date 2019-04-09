Медынь, Калужская область, 9 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В городе Медынь Калужской области на пожаре погиб 88-летний мужчина. Как сообщила 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Ольга Надуваева, по предварительным данным, возгорание в доме произошло от топившейся печи.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

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Погибший проживал один, передвигался самостоятельно, однако спастись не смог. Кроме того, пожар перекинулся на соседний дом, жители которого не пострадали.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в деревне Хвощи Износковского района Калужской области пожар унёс жизни двух престарелых супругов.