Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Создание биоэкопоселений в Арктике, которые обеспечат себя продовольствием, электро‑ и теплоэнергией и одновременно смогут утилизировать отходы своей жизнедеятельности, позволит эффективно освоить северные территории России, считают учёные НИЦ «Курчатовский институт». Об этом сообщила пресс-служба института.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Заместитель руководителя комплекса НБИКС — природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Раиф Василов, выступивший на одной площадок Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге, отметил, что вопрос об освоении северных территорий сохраняет свою актуальность ввиду отсутствия развитой инфраструктуры и катастрофической демографической ситуации региона.

«Эта идея (создание биоэкопоселений, — прим. ИА REGNUM ) была предложена Михаилом Валентиновичем Ковальчуком. Мы провели исследование в ряде регионов (Красноярском крае, республике Карелия, Архангельской области) и выяснили, что оптимальный вариант энергетики заключается в использовании биомассы и других возобновляемых источников энергии», — сообщил Василов.

Он добавил, что в Курчатовском институте уже создана автономная гибридная энергосистема, использующая ветрогенератор и солнечные панели.

Учёные НИЦ «Курчатовский институт» выступили в рамках Молодёжного дня Международного арктического форума — 2019. Основная часть мероприятия пройдет 9−10 апреля. Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Читайте также: Путин обсудит взаимодействие в Арктике с главами четырёх стран