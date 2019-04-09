Новосибирск, 9 апреля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В закон об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов внесены и одобрены первые поправки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одно из основных задач внесения изменений — увеличение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе социально значимых объектов в сфере образования.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

По словам министра финансов и налоговой политики области Виталия Голубенко, на обеспечение ввода шести новых детских садов в городе Новосибирске будет направлено 537 млн рублей. Новые детсады появится в том числе на Южно-Чемском жилмассиве и в посёлке Краснообск.

Всего расходы областного бюджета на ближайшие три года увеличились на четыре миллиарда рублей. Основная часть связана с уточнением объёма финансирования на строительство ЛДС в Новосибирске. Кроме того, планируются работы на объектах образования, спорта, культуры в Колыванском, Новосибирском, Барабинском районах, в р.п. Кольцово и других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно основным характеристикам бюджета Новосибирской области на 2019 год: общий объём расходов составит — 160, 2 млрд рублей; дефицит — 6 млрд рублей. Прогнозируемый общий объём доходов — 154, 2 млрд рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 26,7 млрд рубле