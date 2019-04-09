Люксембург, 9 апреля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Монтшалин примет участие в совете по общим вопросам Европейского союза (ЕС) в Люксембурге 9 апреля, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Совет соберется, чтобы обсудить выход Великобритании из Евросоюза до внеочередного заседания Европейского совета, который состоится в Брюсселе 10 апреля.

По мнению французской стороны, запрос о продлении периода выхода Великобритании из ЕС должен быть рассмотрен главами государств или правительств стран ЕС в свете двух основных критериев: с одной стороны, представление Великобританией надежного альтернативного плана по Brexit, а с другой — сохранение интересов Европейского союза.

Франция, по словам Амели де Монтшалин, подготовилась к «жесткому» Brexit.

В МИД Франции сообщили, что стороны также обсудят верховенство права в Венгрии и Польше. Совет оценит ситуацию в этих странах в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 договора о Европейском союзе, поскольку Франция и Германия обеспокоены верховенством права и уважением фундаментальных ценностей Евросоюза в этих странах.

Напомним, Великобритания направила 5 апреля председателю Европейского совета новый запрос о продлении периода переговоров по Brexit до 30 июня 2019 года.