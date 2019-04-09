Ярославль, 9 апреля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области признал законным включение здания речного вокзала в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Речной вокзал в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, построенный в 1970−80-х годах речной вокзал был включен в перечень выявленных объектов наследия в 2018 году. Это произошло после возмущения градозащитников, недовольных начавшейся реконструкцией вокзала.

Придание статуса памятника нарушило планы владельцев вокзала. Они не согласны с тем, что правила поменялись уже в ходе реконструкции комплекса. Собственник не согласился с тем, что здание включили в перечень выявленных памятников, и обратился в арбитражный суд.

Суд встал на позицию градозащитников и департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. В удовлетворении требований отказано.

Противники переделок указывали на то, что меняется облик вокзала, который является одним из символов города на Волге. Архитектурные достоинства здания отмечены Государственной премией РСФСР в 1986 году.

«Оно интересно и с точки зрения архитектуры — как образец стиля периода советского неоконструктивизма, и с точки зрения градостроительства — как объект, формирующий панораму исторического центра Ярославля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и композиционную структуру Волжской набережной», — сказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, аттестованный Министерством культуры РФ эксперт Юрий Аврутов.

Департамент ООКН намерен провести историко-культурную экспертизу, чтобы окончательно определить предмет охраны и статус памятника. До этого момента работы на нем незаконны.