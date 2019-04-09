Рим, 9 апреля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя 14-летняя Дева Кассель дебютировала в роли модели, соответствующие фотографии поклонники опубликовали в Instagram.

Модели на подиуме

https://www.instagram.com/p/Bv6n_QEnyBA/

Девушка снялась в рекламном ролике модного дома Dolce&Gabbana. Съемки прошли в итальянской коммуне Равелло. На фотографиях видно, как юная модель прогуливается в белом платье с распущенными волосами, но подробности проекта в настоящее время держатся в секрете.

Как сообщало ИА REGNUM, Моника Беллуччи и Венсан Кассель были женаты 14 лет, однако летом 2013 года звездная пара развелась.

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