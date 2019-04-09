Киев, 9 апреля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В день проведения первого тура президентских выборов, президент Украины Пётр Порошенко вместе со своей супругой Мариной Порошенко посетили баптистский «Храм мира», сообщило 8 апреля издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По информации СМИ, президентская чета послушала проповедь, которую прочёл глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пастор Александр Турчинов.

Во время своего выступления в баптистском храме Порошенко заявил, что помнит три случая «божественного вмешательства» в ситуацию на Украине — заключение Минских соглашений, сдачу Дебальцевского котла и получение томоса об автокефалии.

На опубликованной видеозаписи также видно, что Порошенко и его супруга знают слова баптистских псалмов и активно подпевают.

Поводом для посещения баптистского храма стал 55-летний юбилей Александра Турчинова, который совпал с днём выборов.

Напомним, именно Александр Турчинов узурпировал власть на Украине в 2014 году после бегства президента Виктора Януковича. По распоряжению Турчинова украинские войска и «добровольческие» банды атаковали Донбасс, начав гражданскую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турчинов выразил поддержку Петру Порошенко, назвав его «наиболее подготовленным» кандидатом в президенты.

Читайте также: Глава совета нацбезопасности Украины поддержал Порошенко на выборах