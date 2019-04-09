Наньчан, Китай, 9 апреля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Лесной пожар разгорелся близ города Цзиныэчжэнь в провинции Цзянси на востоке Китая около 16:20 по местному времени 8 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Более 280 человек было направлено на тушение пожара утром по местном времени 9 апреля, сообщили в местном департаменте чрезвычайных ситуаций. На данным момент информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Пожар разгорелся в деревне Инькэн 8 апреля и распространился на лесную ферму к 2:00 по местному времени 9 апреля. По имеющимся данным, пожар уже накрыл 20 гектаров леса и продолжает набирать обороты. Причина его пока не установлена.

Стоит отметить, что город Цзиндэчжэн в Китае является практически синонимом керамического производства. Город имеет очень длительную историю производства глиняных и керамических изделий со своей уникальной и богатой школой.