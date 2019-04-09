Пономарёвка, Оренбургская область, 9 апреля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд удовлетворил иск прокуратуры к региональному министерству здравоохранения. В Пономарёвской райбольнице выявлено нарушение законодательства о чрезвычайных ситуациях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Установлено, что здание больницы не оборудовано генератором — автономным резервным источником питания. Прокуратура просила обязать минздрав профинансировать приобретение для Пономарёвской районной больницы трёхфазного генератора мощностью не менее 10 кВт, а саму больницу обязать приобрести и установить такой генератор.

Исковые требования удовлетворены полном объёме. Решение в законную силу не вступило.

Стоит отметить, в организациях, где наличие электричества необходимо без перебоев, на случай долговременного аварийного (или планового) отключения, должен быть установлен резервный автономный источник электропитания. Он включается автоматически или вручную при отключении внешней электроэнергии.

Добавим, больница основана в 1903 году. Сейчас ГБУЗ «Пономарёвская районная больница» является многопрофильным лечебным учреждением. В его состав входит стационар на 58 коек, поликлиника на 175 посещений, 18 ФАП и врачебная амбулатория.

В хирургическом отделении, рассчитанном на 19 коек, оказывается широкий набор консервативной и оперативной помощи пациентам. В акушерском отделении осуществляется лечение при беременности с осложнениями, приём родов, в том числе, оперативное родоразрешение, об этом информирует райбольница на своём официальном сайте.