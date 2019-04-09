Екатеринбург, 9 апреля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Комиссия по этике екатеринбургской гордумы (ЕГД) решила не публиковать решение по трём депутатам парламента, которых подозревали в неэтичном поведении. Об этом заявил парламентарий Константин Киселёв на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)zoosnow Шахматы

Сама встреча комиссии также прошла в закрытом режиме. Депутаты должны были отреагировать на обращение главы екатеринбургского управления МВД Сергея Кулагина.

Киселёв лишь вкратце рассказал, к чему пришли парламентарии.

«Полковник Кулагин сомневался в соблюдении норм этики депутатами Александром Колесниковым, Романом Ступниковым и мной. Комиссия приняла решение, что нарушений депутатской этики не было», — сказал Киселёв.

Скорее всего, обращение Кулагина было вызвано скандалом на заседании гордумы в марте 2019 года. Полковник отчитывался перед парламентариями за работу управления и получил от изрядную долю критики. В частности, полиция обвинялась в слепом следовании политической повестке.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что во время выступления Кулагина «депутаты, о которых идет речь, активно перебивали Сергея Леонидовича, в пренебрежительном тоне неоднократно допускали не основанные на фактах высказывания в адрес сотрудников полиции Екатеринбурга вели себя крайне некорректно», а также «высказывались неэтично по отношению гражданам, чьи интересы, на минуточку, они защищают». Это и стало поводом для того, чтобы направить председателю думы официальное письмо с просьбой провести на заседании комиссии по этике профилактическую беседу с депутатами.

Напомним, первое заседание комиссии по этике прошло 12 февраля 2019 года. Тогда депутаты гордумы оправдали скандального депутата Елену Дерягину за её предложение об отмене бесплатного питания для екатеринбургских младшеклассников.