Новосибирск, 9 апреля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Новосибирске за три месяца текущего года произошло 565 пожаров: в жилых домах — 77, из них 41 — в многоквартирных домах. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года на территории города произошло 569 пожаров. Такие цифры ИА REGNUM предоставили в мэрии муниципалитета.

Николай Матвеев. Пожар. 1891

При пожарах за это же время погибли 12 человек, 43 человека — получили травмы различной степени тяжести. За то же время в 2018 году погибли 16 человек, травмы получили 49 человек.

Как заявляют власти, наиболее распространенными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем — 66% от общего количества; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 18%; нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 6%.

Отметим, что ранее были одобрены изменения в госпрограмму «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области». Изменения предусматривают увеличение финансирования на установку пожарных извещателей в жилье многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов. На оборудование почти 15 тысяч квартир автономными дымовыми извещателями с GSM-модулем выделят более 44,4 млн рублей.

«Масштабная противопожарная программа приносит заметные результаты. Известно как минимум о 12 предотвращенных пожарах, десятках срабатываниях на подгорание продуктов у забывчивых граждан и, самое главное, спасены жизни 30 человек, в том числе 14 детей. Один из последних случаев спасения благодаря пожарному извещателю произошел 15 марта 2019 года в г. Куйбышев. Двоих малолетних детей, которые были дома одни, спасли от возможной опасности пожарные, прибывшие на вызов после сработки в доме дымового извещателя с GSM-модулем», — пояснили в региональном управлении МЧС РФ.

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, с 2017 по 2018 гг. удалось обеспечить приборами раннего обнаружения пожаров места проживания более 10 тысяч многодетных семей и отдельных граждан, которые нуждались в особой помощи государства.