Лондон, 9 апреля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар обогнал португальца Криштиану Роналду по количеству голов, забитых в Английской премьер-лиге. Об этом 9 апреля сообщает Squawka.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Азар оформил дубль в матче против «Вест Хэм Юнайтед» (2:0). Теперь на его счету стало 85 голов в АПЛ. По этому показателю он опередил Криштиану Роналду, который с 2003 по 2009 год забил 84 гола за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Азар перешёл в «Челси» в 2012 году из «Лилля». Сумма трансфера составила €35 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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