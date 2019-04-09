Красногорск, 9 апреля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Красногорский суд Московской области изъял в пользу государства имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна в размере 10 млрд рублей. Таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

Pngtree.com Фемида

Согласно материалам дела, экс-глава района является собственником более 700 объектов недвижимости, большая часть из которых — участки, оформленные на подконтрольные Шестуну 40 юридических фирм.

Читайте также: Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявлено новое обвинение

Общая сумма имущества составляет 10 млрд рублей. Кроме того, суд изъял у экс-главы района в том числе 22 автомобиля, две базы отдыха, самоходный и речной транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Шестун был задержан в августе 2018 году, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В феврале 2019 года ему было предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сам обвиняемый своей вины не признает.

Читайте также: Александр Шестун остановит голодовку под присмотром врачей