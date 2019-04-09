Киев, 9 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко признал, что мог допустить ошибки во время предвыборной кампании, и извинился за лозунг с упоминанием российского президента Владимира Путина. Такое заявление украинский лидер сделал в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко отметил, что в преддверии первого тура выборов, вероятно, «были допущены ошибки». Он назвал неудачным лозунг «Или Порошенко, или Путин», использованный при агитации, и принес извинения тем, что неправильно его понял.

Политик заявил, что «точно» не обвиняет своего соперника, актера Владимира Зеленского, в том, что тот является агентом президента РФ.

«И, если кто-то это понял так, я извиняюсь», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко назвал Путина своим единственным настоящим противником на президентских выборах. Первый тур выборов, прошедший на Украине 31 марта, выявил двух лидеров голосования — Зеленского (30,24% голосов) и Порошенко (15,95% голосов). Второй тур состоится 21 апреля.

Читайте также: Порошенко считает Путина своим единственным оппонентом

А также: Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным