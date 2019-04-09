Россия и Турция в поиске общих решений, Венесуэла — свободы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Саакашвили хочет избавить Грузию от Иванишвили;
- Гуайдо продолжает бороться с Мадуро;
- Путин и Эрдоган не договорились о цене на российский газ;
- Великобритания убрала со своих паспортов знак принадлежности к ЕС;
- Фонд развития Дальнего Востока возглавил Игорь Шувалов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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