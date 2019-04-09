Якутск, 9 апреля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В Якутии продолжают разбираться, что происходит между известной в республике журналисткой Викторией Габышевой и «Якутской топливно-энергетической компанией» (ЯТЭК). Активное участие в этом скандале также принимает депутат Госсобрания региона, бывший исполнительный директор компании Александр Смирнов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495 (фрагмент)

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Стороны осыпают друг друга обвинениями. В ЯТЭК заявляют, что Виктория Габышева вымогала у компании 27 млн рублей и вместе с Александром Смирновым беспочвенно оклеветала компанию. Журналист в свою очередь опубликовала беседу с депутатом, где он рассказывает о том, какие махинации якобы осуществляло руководство компании.

«Приведу несколько примеров таких оплат, — рассказывал Александр Смирнов Виктории Габышевой. — Первая платёжка от 30 марта — оплачено 390 млн рублей, 290 млн компании «ПроектБизнесСтрой»; 28 февраля — 200 млн рублей; 20 марта было оплачено 30 млн рублей; 8 февраля — 7,5 млн рублей; 6 февраля было оплачено 25 млн рублей. Суммы идут по порядку, я их просто озвучу: 30 млн рублей, 170 млн рублей, 390 млн рублей, 150 млн рублей. За один год в среднем около полутора миллиардов рублей. Я сейчас принёс только небольшую часть документов, общая сумма 1,525 млрд рублей. Это деньги, выделенные в тарифе для того, чтобы поддерживались производственные активы в порядке. Что по факту делается? Составляются акты по работам, которые мало проверяются. Причём не стеснялись писать, что «выполнение работ, согласно договору», а в договоре ничего не написано. На поддержку производственной деятельности (ППД) ничего не доходило. В лучшем случае на ППД направлялась сумма в 200 млн рублей подрядчикам».

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Александр Смирнов также заявил, что не захотел подписывать бумаги, по которым незаконно перечислялись эти суммы, а потому добровольно покинул место исполнительного директора компании: «Ко мне подходили и спрашивали: «Почему ты не подписываешь бумаги?» Я отвечал: «Что нет таких денег, за которые я готов отбывать наказание. Извините, я в этой схеме участвовать не буду». По словам депутата, Виктории Габышевой он рассказал об этих схемах с целью обезопасить себя: поступали угрозы о возбуждении в отношении него заказного уголовного дела.

В ЯТЭК заявили о том, что распространяемая Викторией Габышевой и Александром Смирновым информация порочат честь и достоинство компании.

«Обвиняют компанию в серьёзных финансовых преступлениях. Хотим заявить, что все обвинения ложные и не соответствуют действительности, — сообщили YAKUTIA.INFO в пресс-службе ЯТЭК. — Не так давно госпожа Виктория Габышева обратилась к руководству ЯТЭК с требованием заплатить 27 миллионов рублей, которые компания якобы задолжала бывшему исполнительному директору Александру Смирнову. В случае невыполнения финансовых требований Габышева угрожала опубликовать компромат о деятельности компании, который якобы есть у господина Смирнова. Между тем все законные требования, связанные с выплатами, законопослушные граждане решают путем официального обращения в суд».

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По мнению представителей топливной компании, в рамках правового поля журналист и депутат не стали действовать потому, что никаких законных оснований для предъявления финансовых претензий у них нет. В ЯТЭК также подчеркнули, что Александр Смирнов лично не обращался к руководству компании, а действовал через посредника в лице Виктории Габышевой, «которая известна своей скандальной репутацией и не так давно уже была замешана в подобном громком скандале, связанном с фактом вымогательства».

«В ответ на финансовые требования Габышевой руководство компании ЯТЭК заявило, что не намерено вести диалог с шантажистами и будет защищать свои права и свою репутацию, руководствуясь российским законодательством. Вскоре после получения отказа, в СМИ начали появляться информационные материалы, в которых содержались голословные обвинения в адрес компании», — отметили также в пресс-службе ЯТЭК.

Комментируя суть обвинений, в компании заверили, что им нечего скрывать, и деятельность ЯТЭК контролируется несколькими государственными организациями, а тарифы на газ для потребителей устанавливает Федеральная антимонопольная служба.

«Все разговоры на тему повышения тарифов со стороны ЯТЭК не более, чем спекуляция и желание вызвать негативное общественное мнение в адрес компании», — констатировали в её пресс-службе.

Юристы ЯТЭК готовят заявления в правоохранительные органы по фактам вымогательства и клеветы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Габышева опубликовала информацию о выводе средств из «Якутской топливно-энергетической компании» в своём блоге. Возможность изымать из компании крупные суммы, по мнению Габышевой, появилась благодаря завышенным тарифам на газ для населения республики

«Компания создала фейковое строительное управление с липовыми договорами и липовыми же актами приёмки. На бумаге строились якобы нужные объекты, для чего из компании изымались суммы, каждый месяц разные, в зависимости от денежной необходимости хозяев ЯТЭК. Суммы варьировались от семи до нескольких сот миллионов ежемесячно, что выливалось в плюс-минус полтора миллиарда в год, а уже эти миллиарды закладывались в тарифы для населения. Чужое воровство тяжким бременем ложилось на плечи более 400 тысяч якутян — потребителей газа», — заявила Виктория Габышева.

По словам журналистки, депутат Александр Смирнов якобы был предупреждён, что МВД получило денежные средства за возбуждение в отношении него уголовного дела и за бездействие по поводу нарушений, допущенных в ЯТЭК. С депутатом у Виктории Габышевой была заключена договорённость: если его жизни и свободе будет что-то угрожать, то переданные им материалы о допущенных нарушениях будут распространены.

Напомним, несколькими днями ранее глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту информационного шантажа, которому, по её словам, подверглась. По словам мэра, известный журналист Якутии Виктория Габышева требовала у мэра отозвать иск горадминистрации к одному из работающих в Якутске застройщиков, в случае успешного исхода она получила бы за свои услуги 7 млн рублей. Сама журналист заявила, что своими действиями просто боролась за возможность для многодетной семьи жить в принадлежащем доме площадью 456 квадратных метров.