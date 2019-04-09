Владивосток, 9 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области выявило пять новых предприятий-фантомов, торгующих красной икрой в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщается 9 апреля на сайте ведомства.

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«При проведении мониторинга в сети интернет выявлены предприятия, прекратившие свою деятельность, а также предприятия с фальшивыми адресами», — говорится в сообщении.

Так, на одном из сайтов была размещена информация о продаже красной икры компании ООО «Русский деликатес», при этом на продукции был указан адрес, по которому располагается жилой многоквартирный дом.

Кроме того, ведомство нашло нарушения у производителя ООО «Мусали», который, согласно маркировке на банках, расположен в городе Елизово, однако на территории Камчатского края компания не зарегистрирована. Также нарушения были выявлены у изготовителей ООО «Камчатский рыболов», ООО «Дельта» и ООО «Камчатские острова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астраханской области сотрудники полиции нашли более 20 килограмм чёрной икры в чемодане девушки, которая ехала из Астрахани в Москву. Общая стоимость её груза составляла около миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

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