Киев, 9 апреля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящее время страна «зажата долгом», который необходимо отдавать, сообщается на сайте украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Премьер-министр отметил, что каждый житель Украины хотел бы иметь более высокие зарплаты, пенсии, а также лучшую инфраструктуру.

«Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом — это вопрос стабильности», — заявил Гройсман, добавив, что в текущем году треть бюджета Украины будет направлена на оплату долгов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным государственной казначейской службы Украины, дефицит госбюджета страны по итогам января-февраля 2019 года составил 13,7 млрд гривен ($514 млн), при этом в 2019 году Киев должен выплатить внешним кредиторам $15,7 млрд.

По мнению экспертов, у Украины есть всего два выхода из экономического кризиса, но при любом сценарии страну ждет ещё больший спад в промышленности и безработица.

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