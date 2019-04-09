Москва, 9 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 апреля в очередной раз завершились ростом. Покупатели преодолели уровень $71, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть без глубоких коррекций дорожает с 28 марта от уровня 66,51 (+7%). Повышению котировок способствует эскалация вооруженного конфликта в Ливии, а также стремление ОПЕК продолжить сокращать запасы нефти.

Сегодня, 9 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,14%, до $71,15. На сегодня цель для покупателей $71,60, на ближайшие два дня — $72,50. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказал валютный рынок. По индексу доллара началась нисходящая коррекция.

Участники рынка закрывают лонги по доллару в преддверии публикации протокола заседания FOMC. Если 9 апреля торговый день после теста $71,50 закроется ниже него, то можно готовиться к коррекции до $70,40.

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