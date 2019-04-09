Делегации Германии и Украины в ПАСЕ поругались из-за России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Украинские СМИ «разоблачили» тайный план Германии;
- Глава делегации Германии в ПАСЕ обругал украинских депутатов;
- Победы Порошенко на выборах президента Украины ожидают в Белоруссии;
- Офицеры пикетировали городской парламент в Севастополе;
- Советник президента пристыдил авторов идеи объединения театров.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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