Лхаса, Китай, 9 апреля, 2019, 06:33 — ИА Регнум. В Китае зафиксирован еще один случай африканской чумы свиней в тибетском городе Ньинчи на юго-западе страны, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

На фермах в районе Байи уезда Гонбогьямбда и в уезде Бово в общей сложности 55 свиней погибли от этого опасного вируса, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР. На место была направлена команда эпидемиологов, а местные власти приняли все необходимые меры контроля за вирусом. Перевозка всех свиней и продуктов из свинины внутри региона, а также ввоз и вывоз их из Тибета запрещены.

Считается, что африканская чума свиней опасна только для свиней и не передается человеку и другим видам животных. Подобного рода случаев зафиксировано не было. О первом случае заражения свиней в Китае этим вирусом стало известно в августе 2018 года, с тех пор вирус распространился на десятки провинций в Китае.