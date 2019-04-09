Урумчи, Китай, 9 апреля, 2019, 06:24 — ИА Регнум. Десять человек оказались в ловушке после схода лавины в горных районах близ города Чанцзи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Scientif38 Лавина

Сперва стало известно о сходе снега в долину близ Урумчи, столицы Синьцзяна, однако затем было также подтверждено, что лавиной накрыло и пастбища поселка Ашили близ Чанцзи, сообщили спасатели. Одни человек был ранен и еще один в ослабленном состоянии находится среди десяти человек, которые оказались замурованы лавиной, сообщили спасатели.

Спасатели потратили два для на проведение спасательных работ в связи с многократным сходом лавин, однако провизии, имеющейся у снежных пленников, осталось только на один день. Спасение продолжается.