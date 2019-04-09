Нижний Новгород, 9 апреля, 2019, 06:11 — ИА Регнум. Фигурант дела о крупном картельном сговоре на поставку медоборудования нижегородским больницам заявил о собственной ликвидации, а также получил иск о банкротстве от одного из своих кредиторов. Исковое заявление к ООО «Дженерал Медикал Системс» поступило в Арбитражный суд Нижегородской области, но из-за недочётов оставлено без движения до 29 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медицинские инструменты

Напомним, в январе 2019 года комиссия Нижегородского УФАС признала две компании виновными в картельном сговоре при государственных закупках для 19 медучреждений региона. Речь шла о поставках медоборудования и расходных материалов, при этом общая сумма контрактов, лёгших в основу разбирательства, составила более 100 млн рублей. Комиссия Нижегородского УФАС вынесла предписание ответчикам — ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» — «прекратить участие в закупках по апробированной схеме». В комиссии отметили, что фирмы, участвуя в одних и тех же торговых процедурах, подавали схожие заявки «с одного IP-адреса». Снижение начальной цены госконтракта, по данным УФАС, составляло не более 2% и создавало лишь видимость конкуренции.

«Антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на электронных аукционах на поставку медицинских изделий и инструментов, расходных материалов для медицинских организаций государственной системы здравоохранения свидетельствуют о нарушении запретов пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции», — уточнялось в сообщении ведомства.

Если вина ответчиков будет доказана правоохранительными органами, куда ушли материалы антимонопольной проверки, то должностным лицам грозит до семи лет лишения свободы, а фирмам — административный штраф до 50% от начальной максимальной цены контракта.

ООО «Дженерал Медикал Системс» обжалует вердикт УФАС по Нижегородской области. Соответствующее заявление в суд было подано 28 марта 2019 года, в нём компания требует признать незаконным решение Управления ФАС по Нижегородской области по делу о нарушении антимонопольного законодательства от 30.01.2019 года №1552-ФАС52−02/18 и предписание Управления ФАС по Нижегородской области по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Обоснованность иска суд рассмотрит 7 мая 2019 года.

Тем временем, по данным ЕГРЮЛ, ООО, учреждённое в ноябре 2009 года, чьим единственным владельцем и директором является Анна Шашкова, с 7 марта 2019 года находится в стадии ликвидации по решению владельца. Основной вид деятельности общества — оптовая торговля фармацевтической продукцией, а сама Шашкова также выступает совладельцем ООО «Инлаб-Чебоксары», работающего в медсфере. Вторым владельцем чебоксарской компании является совладелец нижегородского ООО «Медстарком» Павел Харитонов. Созданное в августе 2017 года ООО «Медстарком» имеет тот же вид деятельности, что и ликвидируемый «Дженерал Медикал Системс». Из открытых источников известно, что последнее принимало участие в 505 государственных контрактах на сумму 963 523 206 рублей.

Помимо самоликвидации, компании грозит банкротство. В Арбитражный суд Нижегородской области от Вадима Данилова 3 апреля 2019 года поступил иск с требованием признать ООО несостоятельным. Сумма исковых требований — 1 833 838,8 рубля. Иск оставлен без движения из-за недочётов до 29 апреля 2019 года.

«Согласно пункту 3 части 1 статьи 126 АПК РФ к заявлению должна быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны требования. При этом письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии (пункт 8 статьи 75 АПК РФ). В материалы дела по настоящему требованию представлено не заверенное решение суда, кроме того, отсутствует отметка о вступлении судебного акта в силу», — уточняется в определении суда.