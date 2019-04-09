Владивосток, 9 апреля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Бывший первый вице-премьер России, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госкорпорации.

Udmurt.ru Игорь Шувалов

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В обновленный состав совета, помимо Шувалова и представителей ВЭБ (100% акционер Фонда), вошли представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Ростелекома.

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ВЭБ.РФ участвует в реализации многих проектов на дальнем Востоке, в частности в строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье, газоперерабатывающего завода в Амурской области, в разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае и др.

«В этом году завершается строительство первого ж/д моста Россия — Китай, вводится в эксплуатацию новый пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска, сдаются первые дома для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», — добавили в Фонде.

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Также фонд финансирует развитие угольного месторождения Инаглинский в Южной Якутии, создание крупнейшего свиноводческого комплекса в Приморском крае и завода по глубокой переработке сои в Амурской области, строительство новых паромов для переправы Ванино — Холмск, инфраструктуры для Сахалинской ГРЭС-2.

ВЭБ нацелен на реализацию проектов по развитию городской экономики, что в конечном итоге скажется на качественное преображение дальневосточных городов. Только за последние пять лет фонд вложил в развитие региональных проектов больше 35 млрд рублей.

На данный момент в реализации находятся 14 проектов на 215 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ФРДВ является крупнейшим инвестором ключевых несырьевых проектов, в том числе реализуемых на территориях опережающего развития.

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