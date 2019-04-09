Дублин, 9 апреля, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Драку устроил боец смешанных единоборств Конор Макгрегор из-за упоминания о его проигрыше российскому сопернику Хабибу Нурмагомедову, пишет The Irish Mirror.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

Инцидент произошел в баре, где Макгрегор произнес речь, после чего к нему подошел посетитель паба и напомнил о его проигрыше Нурмагомедову. Макгрегор схватил собеседника и в ярости бросил его на барную стойку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор проиграл Нурмагомедову 6 октября 2018 г. В середине марта Макгрегор объявил, что готов к реваншу.