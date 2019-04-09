Москва, 9 апреля, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Иосиф Сталин и Компартия Советского Союза воспитали солдата-победителя в Великой Отечественной войне, который одолел фашизм, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Александр Герасимов. Портрет И.В. Сталина. 1944

»Почему так случилось, что Советский Союз — «страна-ГУЛАГ», штрафбаты, Сталин, репрессии… и вот эта жуткая страна оказалась единственной, которая смогла победить фашизм?» — задал вопрос Соловьёв либеральным экспертам, находившимся в зале.

Эксперты в очередной раз начали рассуждать о том, что хороша не та страна и не та власть, которая воюет, а та, что не допускает войн и сберегает человеческие жизни, на что телеведущий попросил привести хоть один пример подобного рода страны и власти, но так и не получил вразумительного ответа.

«Кто сохранил человеческие жизни в итоге? «Страшный тиран» Сталин! «Страшный тиран» Сталин победил в войне! Наш народ воспитал кто? Коммунистическая партия Советского Союза!» — продолжил телеведущий, добавив, что даже немецкий генералитет в ужасе констатировал те успехи в морально-нравственном воспитании советского человечка и солдата, которых удалось добиться советской власти и которые позволили победить в войне.

Отметим, что темой передачи стала проблема осквернения советских военных памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Так, в посёлке Переволоцкий Оренбургской области подростки потушили Вечный огонь. Вопиющий случай стал резонансным.

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