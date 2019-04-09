Вашингтон, 9 апреля, 2019, 05:54 — ИА Регнум. В США в память о 41-м президенте Джордже Буше — старшем выпустят почтовую марку с изображением политика, сообщает пресс-служба Почтовой службы Соединенных Штатов.

Dodmedia.osd.mil Джордж Буш-старший

Сообщается, что на почтовую марку будет помещен портрет Буша-старшего работы художника Майкла Диса. Отмечается, что марка уже доступна для предварительного заказа. Торжественная церемония погашения этой марки намечается на 12 июня — день рождения Буша-старшего.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Джордж Буш — старший скончался 30 ноября 2018 года на 95-м году жизни. В декабре 2018 года его похоронили на территории президентской библиотеки при Техасском сельскохозяйственном университете рядом с его покойной супругой Барбарой.