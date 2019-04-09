Вашингтон, 9 апреля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Иранские власти не должны угрожать американским войскам, дислоцированным на Ближнем Востоке, сообщил журналистам глава госдепа Майкл Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он отметил, что заявления о возможном нападении на американских военных, которые делал иранский министр иностранных дел Джавад Зариф, Вашингтон рассматривает как угрозу и примет меры.

Помпео призвал страны исключить экономическое взаимодействие с КСИР, который в Вашингтоне объявляют террористической организацией.

Напомним, 15 апреля в США будет официально объявлено, что КСИР (Корпус Стражей Исламской революции) — это террористическая организация. Помпео объявил террористом Касема Сулеймани, возглавляющего подразделение КСИР «Аль-Кудс».

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