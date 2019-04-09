Казань, 9 апреля, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Из бюджета Татарии на изготовление комплекта элементов декорационного оформления к спектаклю «Корсар» потратят более 10 млн рублей. Государственный контракт подписан с единственным поставщиком — компанией из Московской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком услуги выступает государственное бюджетное учреждение «Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля». Стоимость услуги по изготовлению комплекта элементов декорации составляет 10 209 842 рубля, источником финансирования выступает республиканский бюджет. Поставить продукцию исполнитель должен до 27 апреля 2019 года.

Контракт заключён с ООО «Студия-театр» из Московской области (Климовск). По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 28 мая 2015 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, гендиректор и владелец — Александр Чобан. Последний также был соучредителем ещё двух юрлиц. Первое — ООО «Автоприют», созданного в 2014 году совместно с Семеном Чичериным, основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Также Чобан был владельцем «клона» действующего ООО «Студия-театр», у которого полностью совпадало название, основной вид деятельности, уставный капитал, только оно было создано в марте 2010 года и ликвидировано в конце февраля 2018 года.

По условиям контракта, исполнитель должен будет предоставить возможность посещения мастерских и осуществления надзора за процессом изготовления декораций художнику-сценографу театра.

Напомним, спектакль «Корсар» является балетом на тему жизни корсаров, и первый его показ прошёл в Парижской опере в январе 1856 года.