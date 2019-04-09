Вашингтон, 9 апреля, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эрик Суолуэлл заявил о намерении выдвинуться на пост кандидата в президенты Соединенных Штатов в 2020 году. Об этом конгрессмен заявил в эфире передачи «Позднее шоу со Стивеном Колбертом» на телеканале cBS

Белый дом

Он заявил, что является конгрессменом уже на протяжении шести лет. Во время своей работы в конгрессе он отстаивал интересы США в комитете по разведке. Суолуэлл подчеркнул, что основным пунктом его предвыборной кампании будет реформа второй поправки в конституцию США — о праве на ношение оружия.

«Я готов решить эти проблемы, я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — заявил он.

Напомним, ранее о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году заявили уже 20 членов Демократической партии. Партийный съезд, на котором демократы определятся со своим кандидатом, будет проходить с 13 по 16 июля 2020 года в штате Висконсин.