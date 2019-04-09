Москва, 9 апреля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Harald Hoyer Труба

Письмо с жалобами было направлено российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Из-за того, что Росприроднадзор считает старые трубы негодными, нефтяники не могут продать их или использовать для некапитального строительства (опоры ненесущих конструкций, дренажи), причем до сих пор для этого использовалось до 80% отработанных труб.

Всё это повышает затраты. Кроме того, необходимость длительного получения лицензий на обращение с отходами может вылиться в повышение аварийности на нефтепроводах.

Отмечается, что заинтересованы в требовании отказываться от старых труб их производители и крупные переработчики, в числе которых «Транслом». По оценкам экспертов, этот рынок оценивается в десятки миллиардов рублей в год.