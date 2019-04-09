Юма, США, 9 апреля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Житель американского города Юма (штат Аризона) погиб в результате нападения пчел на заднем дворе своего дома, передает телеканал Fox News.

Пчёлы

Сообщается, что полиция получила сообщение о произошедшем 7 апреля. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело 51-летнего мужчины без признаков жизни на заднем дворе своего дома. По предварительным данным, мужчина пытался передвинуть улей с насекомыми, однако сделал это непрофессионально, что спровоцировало пчёл напасть на него. Также в результате происшествия пострадала и супруга погибшего, ее госпитализировали с множественными укусами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель американского штата Флорида получил более ста укусов пчёл при попытке спасти свою собаку. Отмечалось, что пчелы проникли в его дом и напали на питомца. Он пытался отогнать от собаки насекомых, однако получил более ста укусов и был госпитализирован. Собаку спасти не удалось.