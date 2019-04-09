Казань, 9 апреля, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Несколько раз санированный, сменивший владельца из структур обанкроченного «Татфондбанка» на фирму, аффилированную с госкорпорацией «Ростех», «Тимер банк» пока не смог восстановить своё финансовое положение. На 1 апреля 2019 года стоимость его чистых активов по-прежнему имеет знак минус и приближается к 5 млрд рублей. В базе юридически значимых событий обнародованы данные о стоимости чистых активов банка из Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

«По состоянию на 01.04.2019 года стоимость чистых активов «Тимер Банк» (ПАО): — 4 919 371 тыс. рублей», — уточняется в официальном сообщении ПАО.

Для сравнения, на начало января 2019 года стоимость активов хоть и была также со знаком минус, но составляла свыше 5,14 млрд рублей, то есть за три месяца ситуация улучшилась примерно на 221 млн рублей. При этом смена собственника пока так и не помогла банку разрешить проблему полностью.

Напомним, созданный в октябре 1991 года в Казани банк нарастил свой уставный капитал в феврале 2018 года — до 10 млн рублей и одного рубля. Перед этим, осенью 2017 года, регулятор из-за снижения финансовых показателей банка уменьшил его уставный капитал до одного рубля.

Тогда же заговорили о смене владельца с ООО «Новая нефтехимия», аффилированного с бывшим главой правления ТФБ, депутатом Госсовета РТ, а ныне фигурантом уголовного дела Робертом Мусиным. Покупателем 99,99% доли «Тимер банка» стал банк «Российская финансовая корпорация», который обслуживает в основном структуры «Ростеха» и аффилирован с данной госкорпорацией. Учредителем корпорации в 2003 году выступало Министерство имущественных отношений России.

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