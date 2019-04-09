Москва, 9 апреля, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы России по состоянию на 1 апреля достигли показателя $487,8 млрд — впервые за пять лет, сообщает Банк России.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Напомним, в феврале 2019 г. ЦБ приобрел один миллион тройских унций (около 31 тонны) золота. В 2018 г. Банк России приобрел 274,3 т золота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отметил, что на мировых финансовых рынках могут сложиться условия для очередного финансового кризиса, и в этом случае запасы золота будут одним из защитных инструментов отечественной финансовой системы.