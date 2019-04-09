Токио, 9 апреля, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Власти Японии продлили санкции против КНДР еще на два года, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

Сообщается, что таким образом Япония пытается побудить Северную Корею принять шаги по сворачиванию ядерной программы в стране, а также добиться от Пхеньяна ответа по похищенным в прошлом японских гражданах. Отмечается, что санкции были продлены еще на два года, несмотря на готовность Токио к диалогу с Пхеньяном.

Напомним, односторонние санкции Японии против КНДР были введены в 2008 году в ответ на испытания ядерного оружия Северной Кореей. Санкции включают себя запрет на импорт товаров из КНДР, а также запрет на доступ в японские порты северокорейских судов.