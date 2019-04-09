Владивосток, 9 апреля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии. Служить ему оставалось 55 дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Светлана Голуб в интервью местному информагентству VladNews сообщила, что солдату оставалось служить до увольнения в запас всего 55 дней.

«Войсковая часть в Сергеевке давно обрела дурную славу. Несчастные случаи там не редкость. А значит — недостаточно хорошая работа офицерского состава. Это «звонок» Министерству обороны, чтобы провести ротацию этих должностных лиц. Например, профессионально сильных офицеров из образцовых московских войсковых частей направить на организацию работы в Сергеевке», — рассказала Светлана Голуб.

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Иного мнения придерживаются источники, близко знакомые с ситуацией.

«В Сергеевке располагается вновь сформированное мотострелковое соединение, в котором ещё не завершен процесс укомплектования. Говорить о какой-то ротации, даже имея в виду произошедший инцидент, это, по меньшей мере, непрофессионально. Два солдата были выставлены для охранения полигона, проинструктированы на предмет наличия в поле неразорвавшихся боеприпасов и опасности, которую они собой представляют. Тем не менее, один из бойцов, очевидно, пренебрёг правилами», — сообщил источник.

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