Вашингтон, 9 апреля, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на продукцию авиастроения из Евросоюза в ответ на намерения ЕС выделить субсидии авиакорпорации Airbus, сообщает агентство Reuters.

Ienac Самолёт Airbus

По его словам, субсидии Евросоюза для Airbus наносят ущерб для американской экономики в размере $11 млрд.

«Наша главная цель — достигнуть соглашения с Евросоюзом, чтобы прекратить все споры в ВТО относительно субсидий авиакорпораций. Когда ЕС прекратит свои вредоносные субсидии, тогда США будут готовы к ответным мерам», — заявил Лайтхайзер.

Напомним, спор насчет субсидий стран Евросоюза для авиакорпорации Airbus Соединенные Штаты ведут с 2004 года. США утверждают, что субсидирование компании Airbus — конкурента американской Boeing — несет ущерб для экономики Соединенных Штатов.