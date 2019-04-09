Вашингтон, 9 апреля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты запретили въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает пресс-служба госдепа США.

Стоп

Запрет был принят в соответствии с «Законом о финансировании госдепартамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года». Согласно закону, США могут запретить въезд на территорию страны гражданам иностранных государств и их родственников, если у госдепа имеется информация о их вовлеченности в незаконную деятельность или нарушения прав человека. В частности, для 16 саудитов был запрещен въезд в США из-за подозрения их в причастности к убийству Хашогги.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля газета The Washington Post опубликовала материалы, в которых утверждается, что убийцы Джамаля Хашогги проходили специальное обучение в США. В частности утверждается, что преступники участвовали в партнерских программах сотрудничества в военной и разведывательной сфере. Тренинги для предполагаемых убийц журналиста проводились под эгидой госдепа США.