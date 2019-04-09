Якутск, 9 апреля, 2019, 04:05 — ИА Регнум. В селе Хатассы береговая линия реки Лена действительно вплотную подошла к жилым домам и существует угроза их сноса паводковыми водами. К такому выводу пришли в мэрии Якутска, начаты работы по укреплению берега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба мэрии Якутска Береговая линия реки Лена в селе Хатассы

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«В случае полного размыва берега имеется угроза затопления жилых домов, расположенных в низменной части территории села», — также констатировали в мэрии.

Предотвратить разрушение береговой полосы руководство городского округа Якутска, к которому относится село Хатассы, надеется с помощью укрепления берега. Решение проводить эти работы приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, меры квалифицированы как неотложные.

Скальный грунт для опасного берега возят 13 машин, уже завезено около 400 кубометров грунта. Материал для укрепления возят из посёлка Мохсоголлох. Помимо отсыпки будут также отремонтированы три ранее установленные шпоры и созданы две новые.

«По обращению горожан берегоукрепительные работы были запланированы нами ещё в феврале. Чтобы закончить работу до конца апреля, будет увеличено количество техники», — отметил вице-мэр Якутска Владимир Федоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, рассказывая о проблеме обрушающегося в селе Хатассы берега, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») высказывал мнение, что после весеннего половодья 5 тысяч человек могут лишиться жилья.

«Ещё один паводок — и дома упадут в реку, обрушится участок дамбы длиной 250 метров, вода хлынет в нижележащее село и затопит его всё: 5 тысяч человек лишатся крова. Число жертв страшно представить. Уже сейчас многих жителей вынуждают переселиться к родственникам: этим ограничивается забота чиновников о безопасности людей», — отмечал депутат.

После распространения этой информации в Хатассы приехал журналист The Daily Telegraph. Он был шокирован увиденным — дома действительно стоят в одном-двух метрах от обрыва над рекой, и вероятность того, что жильё унесёт водой, очень высока.