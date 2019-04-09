Каракас, 9 апреля, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы продолжат развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в эфире государственного телевидения.

Cancillería del Ecuador Установки БМ-21 «Град» венесуэльской армии

«Мы и далее намерены продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией. А администрация США пусть занимается своими 50 штатами», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о намерении продолжать поставки нефти на Кубу вопреки американским санкциям. По его словам, Венесуэла найдет способы выполнить все свои обязательства перед Кубой о поставках нефти.