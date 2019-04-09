Киев, 9 апреля, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Мнение о том, что украинский президент Пётр Порошенко — алкоголик, сложилось в результате российской пропаганды, заявил он в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Порошенко, слухи о том, что он «не просыхает», распускает российская машина пропаганды. Все эти обвинения — это фейк, заявил он. Даже его жена видела его пьяным только один раз, еще до свадьбы.

Он отметил, что «с удивлением услышал обращение от Владимира [Зеленского], что мы должны пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость».

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Напомним, Зеленский заявил, что согласится на дебаты с Порошенко на своих условиях, среди которых было прохождение обоими кандидатами тестов на алкогольную и наркотическую зависимость.

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