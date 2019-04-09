Татарстан, 19 марта, 2009, 18:46 — ИА Регнум. Рассмотрение уголовного дела об изнасиловании двух 11-летних девочек в Кировском районе Казани продолжится завтра, 20 марта. Сегодня, 19 марта, после оглашения прокурором предъявленного обвинения в суде были допрошены потерпевшие и подсудимый. Загидуллин от дачи показаний отказался, но заявил, что свою вину признает полностью. Завтра процесс продолжится, и будут исследованы письменные материалы дела. Ранее в следственном отделе по Казани СУ СК при прокуратуре РФ по РТ было завершено расследование уголовного дела по обвинению Шамиля Загидуллина. 50-летнему мужчине инкриминируется совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении двух 11-летних девочек в Кировском районе Казани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

По версии следствия, 2 октября 2008 года в обеденное время возле дома № 20 по улице Батыршина обвиняемый обратил внимание на девочку, которая вошла в подъезд. Мужчина последовал за ней где, как полагает следствие, угрожая ей физической расправой, зажал рот рукой и стал совершать с ней насильственные действия сексуального характера, однако его вспугнули выходящие жители одной из квартир. В результате он был вынужден сбежать с места происшествия и буквально через час на улице Фрунзе, все того же Кировского района Казани, встретил возвращавшуюся из школы домой 11-летнюю девочку. По мнению следствия, решив действовать по тому же сценарию, угрожая физической расправой, мужчина зажал ребенку рот рукой и завел его в ближайшие кустарники, где сначала попытался изнасиловать девочку, а затем совершил в отношении напуганного ребенка насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления.

Через несколько дней подозреваемый в совершении данных преступлений был задержан сотрудниками милиции в деревне Ашитбаш Арского района Республики Татарстан и сразу же написал явку с повинной. Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст.132; ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст.131, п. "в" ч. 3 ст.132 УК РФ - действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей; покушение на изнасилование лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния. Свою вину мужчина признал полностью и пояснил, что преступления были совершены им в состоянии алкогольного опьянения и по этой причине он не отдавал отчета своим действиям. Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у обвиняемого признаков психического заболевания.

Ранее в Верховном суде РТ прошло предварительное слушание по делу. Мера пресечения в отношении Загидуллина оставлена без изменения, рассмотрение дела по существу назначено с 19 по 26 марта.