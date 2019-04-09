Красноярск, 9 апреля, 2019, 03:25 — ИА Регнум. В Красноярском крае обсуждают новое назначение. 8 апреля стало известно, что краевое минэкологии возглавил бывший мэр Зеленогорска Павел Корчашкин. По словам лидера движения «За чистое небо» Андрея Сковородникова-Эрлиха (Красноярск), оценивать нового министра пока рано.

Krskstate.ru Павел Корчашкин

Читайте также: Под «чёрным небом», в чёрном-чёрном городе: Красноярский край в 2018 году

«Мы предпочитаем судить по делам. А все слова, которые власти говорят, значения не имеют, пока не подкреплены конкретными поступками. Поэтому всё покажет деятельность Павла Корчашкина на новом посту уже в ближайшие месяцы. Что касается прошлого министра Владимира Часовитина. Человек он неплохой, на словах многое хотел сделать, выходил к митингующим «За чистое небо», но по факту сделал просто «пшик». Боролся с какими-то мелкими предприятиями, а крупных игроков, который вносят наибольший вклад в загрязнение воздуха Красноярска, так и не смог приструнить. Серьёзной ответственности они так и не понесли. Иными словами, информационный фон был большой — «министр там, министр тут», а толку от этих дел не было. Так что пусть нового министра, может быть, будет меньше видно в СМИ, но если будут сделаны какие-то реальные дела, это будет гораздо лучше», — сказал Андрей Сковородников-Эрлих в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте также: Митингующих «За чистое небо» не пускают в центр Красноярска

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Часовитин был отправлен в отставку с поста министра экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале 2019 года.

Читайте также: «Спасибо за ничего»: в Красноярске обсуждают отставку министра экологии

8 апреля стало известно, что на должность главы краевого минэкологии назначен бывший мэр Зеленогорска Павел Корчашкин. Обсуждая это событие в соцсетях один из пользователей подчеркнул, что это «расстрельная должность». Действительно, Красноярский край и Красноярск известны своими экологическими проблемами. Иногда Красноярск называют городом «чёрного неба» — из-за накрывающего его периодически густого смога.

Читайте также: «Ничего страшного, просто тебя убивают»: Красноярск заволокло дымом