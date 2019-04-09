Помпео: Признание КСИР террористами не имеет отношения к выборам в Израиле
Вашингтон, 9 апреля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Признание террористической организацией Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) никак не связано с предстоящими выборами в Израиле, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News.
Американский политик отверг предположения о том, что очередной антииранский шаг Вашингтона был сделан в помощь израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в свете предстоящих парламентских выборов.
По словам Помпео, решение по КСИР готовилось давно. В частности, он лично долго занимался этим вопросом. Он отмечает, что и дата оглашения признания КСИР террористической организацией выбрана не случайно — так, чтобы могли присутствовать ключевые фигуры американского правительства.
Напомним, 9 апреля в Израиле проходят парламентские выборы. Выборы проводятся досрочно из-за проблем с законопроектом об обязательном призыве в армию ультраортодоксальных иудеев.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля вступит в силу решение Вашингтона о признании КСИР террористической организацией. Нетаньяху выразил американскому президенту Дональду Трампу благодарность за этот шаг.
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