Вашингтон, 9 апреля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Признание террористической организацией Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) никак не связано с предстоящими выборами в Израиле, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News.

禁书 网 Майк Помпео

Американский политик отверг предположения о том, что очередной антииранский шаг Вашингтона был сделан в помощь израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в свете предстоящих парламентских выборов.

По словам Помпео, решение по КСИР готовилось давно. В частности, он лично долго занимался этим вопросом. Он отмечает, что и дата оглашения признания КСИР террористической организацией выбрана не случайно — так, чтобы могли присутствовать ключевые фигуры американского правительства.

Напомним, 9 апреля в Израиле проходят парламентские выборы. Выборы проводятся досрочно из-за проблем с законопроектом об обязательном призыве в армию ультраортодоксальных иудеев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля вступит в силу решение Вашингтона о признании КСИР террористической организацией. Нетаньяху выразил американскому президенту Дональду Трампу благодарность за этот шаг.

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