Вашингтон, 9 апреля, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты выражают беспокойство в связи с растущим влияением России на Ближнем Востоке, заявила высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

Флаг США

«Мы не видим значительных материальных выгод от взаимодействия с Россией. Взгляните на Сирию», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, США также не видят никакой выгоды от переговоров с Россией по ситуации в Венесуэле. Представитель также затронула и вопрос отношения Египта с Россией. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты призывают Египет ориентироваться на страны Запада, в частности, США, а не на Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о плотной координации России и Египта по ливийскому вопросу. По его словам, Москва и Каир одной из своих главных задач считают помощь ливийцам в преодолении разногласий.