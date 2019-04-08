Вашингтон, 9 апреля, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Командующий «Аль-Кудс» (подразделение КСИР) Касем Сулеймани — террорист, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передает Fox News.

sayyed shahab-o- din vajedi Касем Сулеймани

По словам главы госдепа, Сулеймани виновен в гибели 603 американских военных во время Иракской войны (марта 2003 г. — декабрь 2011 г.). Вашингтон намерен и дальше «снижать риск убийства любого американца Касемом Сулеймани и его подчиненными».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео объявил, что официально признание Вашингтоном Корпуса Стражей Исламской революции террористической организацией начнет действовать 15 апреля. Тегеран уже признал террористической организацией армию США.

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