Париж, 9 апреля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Германия и Франция выступили за возобновление переговоров «нормандской четверки» после окончания выборов президента Украины, сообщил представитель французского МИД на брифинге.

Kremlin.ru Переговоры в «нормандском» формате

По его словам, переговоры в «нормандском» формате необходимо восстановить для реализации Минских соглашений. По мнению МИД Франции, только таким путем можно достигнуть мирного урегулирования в Донбассе.

«Полное выполнение Минских соглашений остается единственной основой для разрешения кризиса», — приводит его слова ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что иного способа урегулировать конфликт в Донбассе, кроме реализации Минских соглашений, не существует. Однако Лавров не исключил, что Минские договоренности можно дополнить новыми пунктами.