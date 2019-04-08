Вашингтон, 9 апреля, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку по Южной Америке, в ходе которой посетит Колумбию, Чили, Перу и Парагвай, сообщает пресс-служба американского госдепа.

U.S. Department of State Майкл Помпео

Отмечается, что поездка будет проходить с 11 по 15 апреля. В ходе поездки Помпео также посетит колумбийский город Кукута, расположенный недалеко от границы с Венесуэлой. Там он намерен посетить организации, занимающиеся поддержкой венесуэльских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте США отправляли груз «гуманитарной помощи» для Венесуэлы в колумбийскую Кукуту. Якобы в грузе содержались лишь медицинские принадлежности.