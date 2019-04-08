Киев, 9 апреля, 2019, 02:32 — ИА Регнум. Дебаты с кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским должны пройти 14 апреля, а не 19 апреля, заявил журналистам Олег Медведев, спикер штаба украинского главы Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Комментируя заявление Зеленского о том, что дебаты на стадионе «Олимпийский» должны состояться 19 апреля, Медведев сказал:

«Остается предложение Порошенко провести дебаты 14 апреля на стадионе «Олимпийский».

Он пояснил, что именно 14 апреля следует провести дебаты — за неделю до второго тура. Избирателям, таким образом, будет дано время для обсуждения итогов дебатов и для принятия решения по второму туру.

Представитель Порошенко уточнил, что штаб предлагает провести дебаты в виде трёх раундов.

Напомним, в преддверии второго тура выборов президента Украины вокруг дебатов Порошенко и Зеленского не утихает спор. Порошенко назначил дату дебатов 14 апреля, но Зеленский назвал другую дату — 19 апреля.

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